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Царьград

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Эксперты рекомендовали проверять жилье через агентства недвижимости

Эксперты рекомендовали проверять жилье через агентства недвижимости

Оплата услуг агентов ложится на инициатора сделки. Специалисты крупных агентств проверяют недвижимость на риски и незаконные права, сотрудничая с юристами.

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