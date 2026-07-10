Ростислав Ищенко: Трамп вырезает раковую опухоль, но оставляет метастазы

Почему Трамп назвал Иран опухолью, но так и не решился на полномасштабный удар? Кто на самом деле управляет ближневосточной политикой Белого дома? Сможет ли Турция усидеть на двух стульях между Западом и Востоком? И возможна ли прямая конфронтация Турции и Израиля в ближайшие пять лет? Окончательных точек в политике не бывает, все они промежуточные.