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Говорит Европа ⚡

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Ростислав Ищенко: Трамп вырезает раковую опухоль, но оставляет метастазы

Ростислав Ищенко: Трамп вырезает раковую опухоль, но оставляет метастазы

Почему Трамп назвал Иран опухолью, но так и не решился на полномасштабный удар? Кто на самом деле управляет ближневосточной политикой Белого дома? Сможет ли Турция усидеть на двух стульях между Западом и Востоком? И возможна ли прямая конфронтация Турции и Израиля в ближайшие пять лет? Окончательных точек в политике не бывает, все они промежуточные.

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