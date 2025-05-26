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Царьград

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Не нравится всё, что выходит из его уст: Трамп недоволен Зеленским

Не нравится всё, что выходит из его уст: Трамп недоволен Зеленским

Американский президент раскритиковал киевского главаря за несдержанные высказывания.Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп крайне недоволен киевским главарём Владимиром Зеленским.

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