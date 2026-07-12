КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива

Иранские силы ударили по судну, которое пыталось пройти по неразрешенному маршруту. Виктория Бокий12-07-2026 03:40 © Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Globallookpress Поделиться: В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) объявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии