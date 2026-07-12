Страна и люди
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Страна и люди

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КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива

КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива

Иранские силы ударили по судну, которое пыталось пройти по неразрешенному маршруту. Виктория Бокий12-07-2026 03:40 © Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Globallookpress Поделиться: В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) объявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.

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