Слово и дело

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Джанабаева опровергла слухи о расставании с Меладзе

Джанабаева опровергла слухи о расставании с Меладзе

В последнее время по Сети ходило много слухов о расставании певицы Альбины Джанабаевой с исполнителем Валерием Меладзе.

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