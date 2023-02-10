Промышленность Донбасса могут использовать для нужд СВО

Промышленный и научный потенциал Луганской и Донецкой народных республик может быть использован для нужд специальной военной операции - уже идет работа над созданием индивидуальных дорожных карт развития для каждого регионального предприятия.
Промышленный и научный потенциал Луганской и Донецкой народных республик может быть использован для нужд специальной военной операции - уже идет работа над созданием индивидуальных дорожных карт развития для каждого регионального предприятия.
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