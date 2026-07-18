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RT Russia

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Морпех ВС России Монгол четыре дня выходил из тыла ВСУ с разведданными

Морпех ВС России Монгол четыре дня выходил из тыла ВСУ с разведданными

Боец морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Монгол рассказал, как в течение четырёх дней выбирался из тыла украиснких оккупантов на Добропольском направлении к российским подразделениям, чтобы передать координаты позиций ВСУ.

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