Боец морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Монгол рассказал, как в течение четырёх дней выбирался из тыла украиснких оккупантов на Добропольском направлении к российским подразделениям, чтобы передать координаты позиций ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии