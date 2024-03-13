Маск согласился со словами Путина о применении ядерного оружия

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился со словами российского президента Владимира Путина о потенциальном применении ядерного оружия в случае критической угрозе Российской Федерации.
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