Чуприян: В России внедрят систему «умного» пожарного надзора

МЧС России с помощью цифровых технологий разработает «умный» пожарный надзор и будет внедрять дистанционный контроль за работой систем автоматических систем противопожарной защиты на объектах, рассказал врио главы министерства Александра Чуприяна.
МЧС России с помощью цифровых технологий разработает «умный» пожарный надзор и будет внедрять дистанционный контроль за работой систем автоматических систем противопожарной защиты на объектах, рассказал врио главы министерства Александра Чуприяна.
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