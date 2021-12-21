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Чуприян: В России внедрят систему «умного» пожарного надзора

Чуприян: В России внедрят систему «умного» пожарного надзора

МЧС России с помощью цифровых технологий разработает «умный» пожарный надзор и будет внедрять дистанционный контроль за работой систем автоматических систем противопожарной защиты на объектах, рассказал врио главы министерства Александра Чуприяна.

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