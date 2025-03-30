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О него вытерли ноги: Чем для Зеленского закончился саммит в Париже

О него вытерли ноги: Чем для Зеленского закончился саммит в Париже

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Владимир Зеленский остался разочарован итогами саммита "коалиции желающих" в Париже.

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