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Бизнес журнал. Центр

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В Туле обсудили развитие туризма и господдержку предпринимателей

22 сентября в Туле прошёл деловой завтрак «Точки роста: где бизнес и туризм создают новые маршруты», организаторами которого выступили Тульское региональное отделение «Деловой России» и «Бизнес-журнал.

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