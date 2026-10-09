В Туле обсудили развитие туризма и господдержку предпринимателей

22 сентября в Туле прошёл деловой завтрак «Точки роста: где бизнес и туризм создают новые маршруты», организаторами которого выступили Тульское региональное отделение «Деловой России» и «Бизнес-журнал.
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