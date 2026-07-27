«Футболист Боселли – говно. До 45-й минуты у него было 100 ошибок: не мог принять мяч, все действия плохие. Есть люди, которые пробьют стандарт не хуже». Гурцкая о вингере «Краснодара»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал вингера «Краснодара» Хуана Мануэля Боселли . 26-летний уругваец забил гол в матче с « Рубином » в 1-м туре РПЛ (3:1) ударом со штрафного.
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