Сила в правде
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Сила в правде

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Трамп принимает Зеленского в Овальном кабинете: скрытый удар по России уже готов

Трамп принимает Зеленского в Овальном кабинете: скрытый удар по России уже готов

Зеленский после лондонского шоу с Бернэмом прибыл к Трампу в момент голосования Сената по жёстким санкциям.

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