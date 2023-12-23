Avia.pro - Новости Смена Курса: Российские Заводы Готовятся Принять Рабочих из КНДР Российские предприятия, в том числе стратегически важные объекты, могут скоро столкнуться с неожиданным изменением в своем трудовом составе.
Северокорейцы захватывают рабочие места в РФ, пока вы сидите на диване
Комментарии
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Mихаил Р
Да пусть едут, а то в РФ уже работать некому, дефицит кадров. Трудоспособного населения всё меньше, пенсеров всё больше. Северные корейцы и так давно работают в РФ. Несколько раз нанимал их бригады. Работают нормально, не бухают, денег берут меньше, чем наши. В смене гражданства не заинтересованы ).
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11 час.
Игорь Василевский
Северокорейцы уже работали в России - в нефтегазодобыче. И проблем с ними вообще не возникало. Трудолюбивые, дичциплинированные, испольнительные люди. Никаких проблем с спиртным. Из всех азиатов они, корейцы, вероятно, самые толерантные к русским. Это не нынешние потомки баев и прочих овцепасов...
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11 час.
КП
Ксения Павлова
Нет. Не может. Корейцы очень дисциплинированы, потому что сразу депортации за любой косяк. Причём, депортируют их сами же корейцы. А для высланных из России это смерти подобно. Он сам уже не устроится на нормальную работу, и его семья будет страдать(лишится всех льгот, бесплатного образования и т. Д.) Короче, станут изгоями в их обществе. Это уже есть и давно. Корейцев много в России.
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2 час.
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