Северокорейцы захватывают рабочие места в РФ, пока вы сидите на диване

Mихаил Р Да пусть едут, а то в РФ уже работать некому, дефицит кадров. Трудоспособного населения всё меньше, пенсеров всё больше. Северные корейцы и так давно работают в РФ. Несколько раз нанимал их бригады. Работают нормально, не бухают, денег берут меньше, чем наши. В смене гражданства не заинтересованы ).

Игорь Василевский Северокорейцы уже работали в России - в нефтегазодобыче. И проблем с ними вообще не возникало. Трудолюбивые, дичциплинированные, испольнительные люди. Никаких проблем с спиртным. Из всех азиатов они, корейцы, вероятно, самые толерантные к русским. Это не нынешние потомки баев и прочих овцепасов...