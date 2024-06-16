Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июня 2024 года: кто сможет превратить недостатки в достоинства

Астролог Василиса Володина считает, что иногда можно превратить свои недостатки в достоинства. В гороскопе на 17 июня 2024 года она рекомендует знакам зодиака действовать именно таким образом, что может привести к ощущению более полного счастья.
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