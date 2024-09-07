Смешав соду, уксус и йод, получите чудо-раствор: хозяйки прыгают от счастья и теперь пользуются этим всегда Ольга ВайленкоКаждая хозяйка знает, насколько важно поддерживать чистоту в доме, особенно в таких сложных местах, как ванная комната и туалет.