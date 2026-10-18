Фото: скриншот видео социальных сетей @SpaceUnfiltered/ автор снимка Florian Riou Десятилетиями пилоты рассказывали о странном зрелище: прямо над грозовыми тучами они замечали гигантские алые фигуры, похожие на медуз со щупальцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сколько стоил бен...
- Сколько стоил бен...
- Чугунная ванна из...
брехня! 11000 часов в Небе такого не видел. что видел бесплатно 10600 или 3-й закон НЬЮТОНА в жизни-полно сайтов или 8 Когда в Небе было опсноАЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЛЕОНТЬЕВ(ПОПРАВКИН)
НА ЛИТРЕСе КНИГ 20. ПИШУ ИНФОРМАТИВНО И КОРОТКО.