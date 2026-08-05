Военная логистика ВСУ обрела статус "невозврат", Трамп "зажал" Patriot, в МО масштабные перестановки

В новом выпуске итогов дня Анастасия Градинарова расскажет оь очередном сокрушительном ударе ВС РФ по объектам ВСУ, отказе Трампа предоставить Киеву ракеты к комплексам Patriot, воровстве российских активов в ЕС и отказе украинцам, которые не хотят воевать, в убежище.