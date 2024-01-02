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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хорхе Мартин: «Буду считать себя одним из лучших гонщиков в истории MotoGP, если обыграю Марка Маркеса в 2024-м»

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес покинул «Хонду» и будет гоняться за «Грезини» на байке «Дукати».

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