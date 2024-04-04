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«Путин дал добро на удары!»: в Киеве запаниковали от слов президента России

«Путин дал добро на удары!»: в Киеве запаниковали от слов президента России

 Кого включили в «чёрный список» целей России: от верхушки до ЦИПСО На Украине всерьез восприняли слова Владимира Путина, который во вторник, 2 апреля, заявил, что теракты, которыми пытаются бороться с Россией - это «обоюдоострое оружие».

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