«Путин дал добро на удары!»: в Киеве запаниковали от слов президента России

Кого включили в «чёрный список» целей России: от верхушки до ЦИПСО На Украине всерьез восприняли слова Владимира Путина, который во вторник, 2 апреля, заявил, что теракты, которыми пытаются бороться с Россией - это «обоюдоострое оружие».