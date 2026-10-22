Президент рекомендует посмотреть новый художественный фильм «Рождение империи». Путин рассказал, что посмотрел «Рождение империи» и фильм ему понравился.
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О вкусах не спорят
Путин назвал фильм настоящим произведением искусства.
"Игра актеров просто заслуживает всяческих похвал – первое. Второе
– я почему говорю, что это настоящее произведение искусства, это
погружает в эпоху, чувствуешь себя как бы участником всех этих
происходящих событий"
Дзен - Итог: «Рождение империи» — это позорный балаган,
спекулирующий на великой истории. Халтурная, безвкусная и
несмотрибельная поделка, которую нужно крутить в аду в качестве
наказания. Не вздумайте тратить на это ни рубля. 0 из 10. Этот
позор невозможно оправдать вообще ничем.
Константин Крохмаль - «Рождение империи» — это не кино, а
инструмент пропаганды, он не задает неудобных вопросов о цене
«величия», не показывает бездну, в которую Петр загнал свой народ,
и не признает, что его «хамство» и «подражательство» были не
случайными чертами, а сутью его метода.Если вы ищете
историческую справедливость — проходите мимо.