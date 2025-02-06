Российская спортсменка Светлана Мастеркова опровергла сообщения о своей госпитализации.В своем Telegram-канале она выложила видеосообщение, в котором продемонстрировала, что она дома, а не в больнице, и заявила, что с ней все в порядке.
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