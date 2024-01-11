В Алтайском крае открыли почти все дороги, где прерывалось движение из-за непогоды

Из-за метели, гололедицы и мокрого снега в регионе ограничение действует только на одной трассе В Алтайском крае восстановили движение автотранспорта почти по всем дорогам, где из-за непогоды перекрывали проезд.
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