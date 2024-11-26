Федеральную поддержку Карелии обсудили в Совете Федерации

Сегодня в Москве стартовали Дни Карелии в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. На заседание Комитета по бюджету и финансовым рынкам глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с докладом о реализации мероприятий по укреплению доходного потенциала республики и повышению эффективности расходования бюджетных средств.