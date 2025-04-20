Орловский фельдшер скорой рассказал о проблеме непрофильных вызовов

В условиях нехватки бригад скорой помощи непрофильные вызовы медиков достигают 70 %. Фельдшер и профсоюзный активист Дмитрий Серегин рассказал “Орловским новостям”, по каким причинам горожане дезорганизуют работу Станции скорой медицинской помощи и на какие категории можно разделить этих людей.