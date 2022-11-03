Военное обозрение

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В американской прессе заявили, что зачастую учения ВМС США в последние годы носили «паркетный характер»

В американской прессе заявили, что зачастую учения ВМС США в последние годы носили «паркетный характер»

ВМС США должны радикально переосмыслить свое отношение к возможным военным угрозам во время тактических учений, чтобы максимально подготовить имеющиеся силы.

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