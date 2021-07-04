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Кевин Лав, Богдан Богданович, Андре Драммонд и Inside the NBA – в последнем выпуске Shaqtin’ a Fool в этом сезоне

Программа Shaqtin’ a Fool представила самые смешные моменты сезона НБА-20/21. Героями последнего выпуска программы в этом сезоне стали Кевин Лав («Кливленд»), Богдан Богданович («Атланта»), Андре Драммонд («Лейкерс») и ведущие Inside the NBA.

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