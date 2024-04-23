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Вечерний Новосибирск

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Пункты временного пребывания готовят в Новосибирске из-за риска затопления дач

Пункты временного пребывания готовят в Новосибирске из-за риска затопления дач

На 440 кубометров в секунду гидрологи увеличат сбросы с верхнего бьефа водохранилища. При общем уровне сброса в 4400 кубометров в секунду ожидается заход воды на дачные участки Первомайского района Новосибирска.

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