«Каждый раз, когда они говорят, что я сумасшедший, я просто говорю правду», — Канье сделал заявление о вечеринках P. Diddy

После того, что произошло в доме P. Diddy пользователи пересмотрели свое отношение к рэперу Канье, бывшему мужу Ким Кардашьян, с которым та рассталась в свое время из-за непонимания, скандалов и, как сообщали нам источники, из-за расстройства личности мужчины.