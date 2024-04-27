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Российского посла вызвали в МИД Таджикистана из-за жалоб мигрантов

Российского посла вызвали в МИД Таджикистана из-за жалоб мигрантов

                                                                                            То ли еще  будет! Таджикским гражданам массово отказывают во въезде в Россию.

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Комментарии
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Виктор Александров
Басмачи нам не нужны, а чинуш и олигархов давно ждут нары, но известное лицо тормозит ... И народ ему не указ!
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2 час.
Марина Петрова
Хочется надеяться, что эта мера будет на постоянной основе. Дайте народу России надежду на справедливость, надежду на то, что нашим властям не плевать на свой народ.
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39 мин.
epobedimski
А почему должны? Многого хотят!
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9 мин.

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