Российского посла вызвали в МИД Таджикистана из-за жалоб мигрантов

Басмачи нам не нужны, а чинуш и олигархов давно ждут нары, но известное лицо тормозит ... И народ ему не указ!

Марина Петрова

Хочется надеяться, что эта мера будет на постоянной основе. Дайте народу России надежду на справедливость, надежду на то, что нашим властям не плевать на свой народ.