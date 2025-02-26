«До угрожающих размеров»: россиянам предрекли сокращение пенсий на треть

Через 20 лет пенсии россиян сократятся как минимум на треть в результате демографической ситуации в стране, инфляции и сырьевой модели экономики, заявил в интервью «МК» демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.