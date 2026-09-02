WP: авианосец Abraham Lincoln прибыл в Таиланд после девяти месяцев в море

Авианосец USS Abraham Lincoln направляется к порту Лаем Чабанг, Таиланд, 2 сентября 2026 года © Chalinee/Reuters Американский авианосец Авианосец USS Abraham Lincoln, экипаж которого столкнулся с психологическим истощением из-за длительной командировки на Ближнем Востоке, прибыл в Таиланд.
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