Опубликовано видео, как танк ВС РФ уходит от роя запущенных ВСУ FPV-дронов

В интернете появилось видео, на котором показаны кадры, как экипаж танка, входящего в состав войск «Запад», успешно уклонился от роя FPV-дронов, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), во время выполнения боевой задачи на краснолиманском направлении.