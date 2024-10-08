Заметки от злобной девочки Я рассказывала, когда-то, давным давно, большевики, Сталин и Ленин создали эту гребаную страну Украину.
И это всё о ней...
Комментарии
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Алексей Тан
И это всё о ней....... Тоже самое и можно сказать (написать)... о БелЯрЮси... после 1922-ого г.
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2 час.
Алексей Тан
После завершения Советско-польской войны территория Белоруссии состояла из дореволюционной Минской губернии, её площадь составляла 52,3 тысячи кв. км, население полтора миллиона человек. С такой территорией она и вошла в состав СССР 30 декабря 1922 года и уступала по площади не только республикам, но и большинству автономий в составе РСФСР.
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17 мин.
Алексей Тан
russian7.ru: 3 марта 1924 года ЦИК Советов РСФСР принял закон, по которому РСФСР ""добровольно"" передавала Белорусской ССР большую часть Витебской и Могилёвской, часть Смоленской и Гомельской губерний. В состав Белоруссии дополнительно вошла территория площадью 58,2 тыс. кв. км с населением 2,7 млн. человек и такими городами, как Витебск, Полоцк, Могилёв, Орша, Климовичи. 1
Русская семёрка
Русская семерка
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5 мин.
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