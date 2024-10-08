Алексей Тан И это всё о ней....... Тоже самое и можно сказать (написать)... о БелЯрЮси... после 1922-ого г.

Алексей Тан После завершения Советско-польской войны территория Белоруссии состояла из дореволюционной Минской губернии, её площадь составляла 52,3 тысячи кв. км, население полтора миллиона человек. С такой территорией она и вошла в состав СССР 30 декабря 1922 года и уступала по площади не только республикам, но и большинству автономий в составе РСФСР.