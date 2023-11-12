На улице Чайковского в Твери мужчина устроил в своей квартире наркопритон

В Твери полицейские обнаружили в одной из квартир дома на улице Чайковского наркопритон. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, во время проверки информации правоохранители выяснили, что 30-летний хозяин квартиры предоставлял малознакомым людям свою квартиру для употребления наркотиков.
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