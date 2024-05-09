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Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Джо Байдена Тары Рид.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А он не помнит когда последний раз на бабушку лазил!
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16 час.
anatoliy
Любое преступление имеет срок давности.Только не у них.Этот феминизм лишь бы заразным не оказался.27 лет?Она гонит.Раньше значит была добрее что не озвучивала.Каждому преступлению нужны факты .Пусть сдаст анализы .Мне одному кажется что это бред?Хотя у американцев ещё и похлеще есть дела.Подал руку для, помощи посадят за домогстельство.Маразматики
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7 час.

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