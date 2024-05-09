Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена

А он не помнит когда последний раз на бабушку лазил!

anatoliy

Любое преступление имеет срок давности.Только не у них.Этот феминизм лишь бы заразным не оказался.27 лет?Она гонит.Раньше значит была добрее что не озвучивала.Каждому преступлению нужны факты .Пусть сдаст анализы .Мне одному кажется что это бред?Хотя у американцев ещё и похлеще есть дела.Подал руку для, помощи посадят за домогстельство.Маразматики