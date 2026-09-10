Trump warns handing U.S. future to Democrats 'will be a tragedy'

President Donald Trump warned Republicans that if they don't vote GOP and hand America's future to the Democrats "it will be a tragedy.
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