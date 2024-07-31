MedicalXpress: пропуск завтрака вреден для здоровья сердца По словам Франсиско Лопес-Хименеса, кардиолога клиники Майо (крупного американского медицинского и исследовательского центра), пропуск завтрака может мешать эффективному похудению и повышать риск нежелательных сердечно-сосудистых событий.
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