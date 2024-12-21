В Москве подписано новое межправительственное соглашение об условиях деятельности Российско-Армянского университета

20 декабря 2024 года в рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под совместным председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и Вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна подписано Соглашение об условиях деятельности в Республике Армения Российско-Армянского университета.
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