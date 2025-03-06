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В Вашингтоне решили не мириться с неуступчивостью Киева

Президент США Дональд Трамп и его команда усилили давление на украинский режим во главе с Зеленским. Вашингтон заморозил поставки вооружений и прекратил обмен разведданными с ВСУ, а также провел тайные переговоры с украинской оппозицией.

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