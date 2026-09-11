Бой у кишлака Дури: камень помнит

Провинция Забуль, октябрь 1987 года. Разведгруппа «Каспий» из семнадцати бойцов под командованием старшего лейтенанта Олега Онищука выходит на перехват каравана с оружием.
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