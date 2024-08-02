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Для фильма «Простоквашино» построили целую деревню со «сказочными» домиками: фото

Для фильма «Простоквашино» построили целую деревню со «сказочными» домиками: фото

Уже есть кадры с Иваном Охлобыстиным в роли почтальона Печкина. «Простоквашино», реж. Сарик Андреасян фото со съемокКоманда нового фильма «Простоквашино», режиссером которого является Сарик Андреасян, проделала колоссальную работу по созданию максимально правдоподобной атмосферы вымышленной деревни, знакомой зрителям по произведению «Простоквашино», реж.

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