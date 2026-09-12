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Bild: в Германии цены на АЗС подскочили на фоне наступления хуситов

Bild: в Германии цены на АЗС подскочили на фоне наступления хуситов

Цены на автозаправках в Германии резко выросли на фоне наступления шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, 12 сентября сообщила газета Bild.

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