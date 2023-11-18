Си Цзиньпин предложил план сотрудничества в регионе АТЭС в следующие «золотые 30 лет»

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) придерживаться принципов инновационности, открытости, «зеленого» и инклюзивного развития в продвижении регионального взаимодействия, чтобы в регионе наступили «золотые 30 лет», передает Синьхуа.
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