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Си Цзиньпин предложил план сотрудничества в регионе АТЭС в следующие «золотые 30 лет»

Си Цзиньпин предложил план сотрудничества в регионе АТЭС в следующие «золотые 30 лет»

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) придерживаться принципов инновационности, открытости, «зеленого» и инклюзивного развития в продвижении регионального взаимодействия, чтобы в регионе наступили «золотые 30 лет», передает Синьхуа.

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