Клещи массово нападают на жителей Хабаровска и других районов края

В Хабаровском крае продолжаются массовые случаи укусов клещей. По состоянию на апрель 2024 года специалисты управления Роспотребнадзора зарегистрировали более 1526 жалоб на присасывание клещей, среди которых 546 - дети.
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