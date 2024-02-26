Фельдшер Никита Казаков пополнил штат детской поликлиники в Солнечногорске

Никита Казаков уже больше года работает фельдшером в Солнечногорске. Раньше он принимал только в кабинете неотложной помощи в детской поликлинике, а теперь обслуживает участок № 6, за которым закреплено более тысячи человек.
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