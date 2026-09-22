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"Ресурсы войны заканчиваются": экономист Кущ предрёк скорый конец конфликта

"Ресурсы войны заканчиваются": экономист Кущ предрёк скорый конец конфликта

Украинский конфликт близится к концу из-за истощения ресурсов для её продолжения, в том числе внешней финансовой помощи, которая уже сократилась втрое.

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