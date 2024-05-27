Soir: Зеленский посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности

Во вторник, 28 мая, Владимир Зеленский посетит Бельгию, чтобы подписать соглашение о безопасности. Об этом со ссылкой на представителя бельгийского премьер-министра Александра Де Кроо сообщает издание Soir.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии