«МК»: под Харьковом ВСУ бросили роту штрафников на штурм российских позиций

Бандеровские командиры ВСУ не стесняясь бросили роту штрафников в “мясную” атаку российских позиций в посёлке Синьковка Харьковской области только ради того, чтобы снять захватывающее видео для размещения в соцсети, сообщают украинские Telegram-каналы.
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