«МК»: под Харьковом ВСУ бросили роту штрафников на штурм российских позиций

Бандеровские командиры ВСУ не стесняясь бросили роту штрафников в “мясную” атаку российских позиций в посёлке Синьковка Харьковской области только ради того, чтобы снять захватывающее видео для размещения в соцсети, сообщают украинские Telegram-каналы.