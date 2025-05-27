ОС в Nintendo Switch 2 может работать на одном ядре и 2 Гб оперативной памя...

ОС в Nintendo Switch 2 может работать на одном ядре и 2 Гб оперативной памятиКонсоль Nintendo Switch 2, чей релиз намечен на 5 июня 2025 года, получит больше ресурсов для разработчиков благодаря оптимизации операционной системы.
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