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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**ОС в Nintendo Switch 2 может работать на одном ядре и 2 Гб оперативной памя...

ОС в Nintendo Switch 2 может работать на одном ядре и 2 Гб оперативной памятиКонсоль Nintendo Switch 2, чей релиз намечен на 5 июня 2025 года, получит больше ресурсов для разработчиков благодаря оптимизации операционной системы.

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